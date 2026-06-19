El periodista destacó la honestidad del director técnico de Universidad de Chile, quien aclaró de frente que la ausencia del volante se debió a una decisión técnica y no a motivos personales.

El ambiente en Universidad de Chile se remeció luego de que se conocieran las razones de la no citación del volante Lucas Assadi. En medio de las especulaciones, el director técnico de los azules, Fernando Gago, decidió salir a aclarar de forma pública ante la prensa que la ausencia del futbolista respondió netamente a una determinación de su parte y no a problemas de índole familiar o personal.

Esta postura generó la inmediata reacción de Romai Ugarte, quien conversó con BOLAVIP y felicitó la actitud del estratega.

El periodista deportivo valoró que el entrenador argentino no diera rodeos frente a los medios de comunicación al abordar este complejo panorama interno: “Salió a hablar con la prensa y la hizo cortita”, destacó Ugarte respecto a la intervención del director técnico.

El comunicador valoró que se definiera claramente que “no es problema familiar, es problema técnico, decisión de él”.

El valor de ir con la verdad en el fútbol

Para Romai Ugarte, este tipo de acciones dignifican la actividad y evitan que se propaguen rumores falsos sobre la vida privada de los deportistas de Universidad de Chile. El periodista se mostró sumamente conforme con que un conductor de grupo hable sin rodeos ante la opinión pública, un sello que espera se mantenga en el Centro Deportivo Azul.

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“Pero claro, me gusta eso que dio… dando la cara, libro abierto sin mentiras. Fútbol sin mentiras”, lanzó el profesional de las comunicaciones en su diálogo, aplaudiendo el proceder del estratega trasandino.

Los objetivos deportivos en el horizonte azul

Finalmente, la conversación también abordó el presente futbolístico de la institución estudiantil en el torneo local. Con el panorama aclarado respecto a los nombres del plantel, Ugarte apuntó a que el conjunto laico debe enfocarse por completo en la tabla de posiciones. Con Colo Colo ya consolidado en lo más alto, el periodista enfatizó que la tarea primordial de la U es “buscar ese segundo cupo para Libertadores entre la U y Católica, a ver quién aguanta más”.