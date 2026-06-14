Sin guardarse absolutamente nada, el micrófono de la campaña azul sepultó de forma definitiva cualquier tipo de ilusión al título para los dirigidos por Fernando Gago, asegurando que el rendimiento colectivo es un espanto.

La decepción caló hondo en el histórico relator José Ormazábal, quien no da crédito a la fragilidad mental de una escuadra que no supo sostener una ventaja de dos goles frente al colista absoluto de la competencia.

Para el Pepe, el resultado en el césped sintético del “Nicolás Chahuán Nazar” es la sentencia definitiva para el Romántico Viajero en el plano local, a pesar de que todavía resta un tramo gigantesco de campeonato por disputarse.

“Es increíble que, faltando toda la segunda rueda, la U no tiene opción alguna del título, lo que es lamentable, penoso. No tiene ninguna otra competencia para decir que está preocupada de otra cosa”, dispara

Agregando que “creo que hoy día, con el empate frente a La Calera, se despidió absolutamente de cualquier opción o ilusión de luchar por el título. Es realmente lamentable”, disparó con evidente amargura.

Pepe Ormazábal critica duramente a los jugadores de la U.

El feroz ataque a los suplentes y la nula respuesta a Gago

El análisis del relator apuntó sus dardos directamente hacia los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes en el complemento, tales como Lucas Assadi, Juan Martín Lucero y Javier Altamirano, quienes a su juicio no han demostrado la jerarquía necesaria para vestir la camiseta universitaria ni para transformarse en soluciones de emergencia para el estratega argentino.

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“Yo me pregunto, ¿dónde estará Assadi? ¿Qué será de la vida de Lucero? ¿Qué estará pensando Altamirano?”, lanzó de entrada.

Agregando que “es realmente increíble que estos jugadores no son nada de la U, nada. Por algo Gago los tiene en la banca. No responden. No sé si el problema también es que a Gago no le cree mucho lo que él quiere, pero un equipo que desgraciadamente se estancó, de pronto se fue cuesta abajo y no logra levantarse”, fustigó con dureza.

Un equipo irreconocible que mira de cerca el fondo

Para la emblemática voz radial, el declive futbolístico del Romántico Viajero es una señal de alerta máxima. Ormazábal advirtió que si no existe una reestructuración mental y táctica de forma inmediata, la escuadra laica podría terminar sufriendo en una zona de la tabla de posiciones que no corresponde a las pretensiones ni a la grandeza de la institución.

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“Si no es capaz de mantener un 2-0 frente al colista del torneo, un equipo que estaba golpeado, pero termina empatando y termina despidiéndolo ahora, creo que algo anda mal. Algo pasa en la U. Algo pasa”. “Es lamentable. Insisto, para mí, hoy día la U se despide de cualquier opción de ser campeón. Cualquier opción. Faltando toda la segunda rueda. Creo que el momento de la U es muy preocupante”, complementó el relator.

Pepe Ormazábal salva a Eduardo Vargas de la crítica

Eduardo Vargas: El único que salva la plata ante la debacle

En el cierre de su descarnado diagnóstico en los micrófonos de BOLAVIP, el profesional de las comunicaciones barrió el piso con la actitud de la gran mayoría de los futbolistas que pisaron el terreno de juego, rescatando única y exclusivamente el pundonor, la entrega y el gol convertido por el experimentado atacante y capitán estudiantil.

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“Algo va a tener que hacer la U. De lo contrario, puede que esté más cerca del fondo de la tabla que peleando por puestos importantes, porque el equipo está irreconocible”. “El nivel de los jugadores, el único que salva la plata en la U es Eduardo Vargas. El único. El resto, una lágrima. Toda la cancha, una lágrima”, sentenció Ormazábal de forma lapidaria.