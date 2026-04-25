El triunfo de Universidad de Chile en el Clásico Universitario ante Universidad Católica causa múltiples reacciones en el acontecer del fútbol chileno y una de las voces más autorizadas para hablar del “Romántico Viajero” es sin dudas Johnny Herrera.

El ídolo del “Bulla”, hoy comentarista en TNT Sports, celebró como un hincha más el rendimiento del equipo dirigido por Fernando Gago, destacando especialmente la apuesta por los jugadores jóvenes que hoy salieron como titulares en Ñuñoa.

“Todos los que somos de la U quedamos gratamente sorprendidos con el profesor Gago”, lanzó de entrada en el programa Todos Somos Técnicos, dejando en claro su aprobación total al trabajo del DT.

Herrera aplaude la apuesta de Gago por los jóvenes

Herrera profundizó en su análisis y valoró la convicción del técnico argentino al momento de armar el equipo, incluso relegando a nombres más experimentados.

“Gago se impone en su idea. Los que están bien futbolísticamente van a jugar, dejando a seleccionados en el banco, incluso corrigió el partido que hizo con Everton”, explicó, destacando la meritocracia dentro del plantel.

Johnny Herrera festina con el rendimiento del equipo de Gago: (Foto: Andres Pina/Photosport)

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El exarquero también subrayó el planteamiento táctico que permitió quedarse con el clásico: “Hoy lo resuelve. El planteamiento fue perfecto, le tapó las bandas a Católica, en mediocampo plasmó de gente joven, fue lo mejor de la U hoy”.

Con este resultado, Universidad de Chile alcanzó los 17 puntos, igualando a su clásico rival en la tabla y metiéndose nuevamente en la pelea por los primeros puestos, en un torneo que sigue liderado por Deportes Limache con 22 unidades.

DATOS CLAVE

Universidad de Chile alcanzó 17 puntos en la tabla tras vencer a Universidad Católica.

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El delantero Lucero anotó el gol del triunfo en el Clásico Universitario frente a la UC.