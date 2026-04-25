Universidad de Chile celebró en el Estadio Nacional tras vencer por 1-0 a Universidad Católica en la edición 202 del Clásico Universitario.

El único gol del encuentro llegó en el primer tiempo, cuando tras un córner y un cabezazo en el área, apareció Juan Martín Lucero para empujar el balón y vencer a Vicente Bernedo, desatando la algarabía azul en Ñuñoa.

El “Bulla” supo sostener la ventaja con orden defensivo durante el complemento, neutralizando los intentos de la UC y asegurando tres puntos vitales en el campeonato.

Juan Martín Lucero anotó el gol del triunfo ante la UC en el Clásico Universitario 202 (Foto: Photosport)

Con este triunfo, los Azules se meten en la pelea y toman impulso en la tabla, reafirmando su buen momento tras imponerse en uno de los partidos más importantes del fútbol chileno.

Lucero se sincera tras romper su sequía

Luego del partido, el “Gato” Lucero habló con franqueza sobre lo que significó volver al gol y su presente en el club.

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“El delantero necesita mucho del gol, vivo de esto y el fútbol es así. Son momentos, son rachas y estoy pagando un poco el haber jugado poco en Fortaleza y no haber hecho pretemporada. Me voy a poner bien porque soy fuerte mentalmente y me voy a poner de la mejor manera y este es un puntapié inicial para mí, para el grupo y para meternos en la pelea por el campeonato”, señaló.

El atacante también valoró la exigencia de jugar en un equipo grande: “Prefiero tener esa presión de estar en un club grande… Me gusta convivir con estos desafíos y lo disfruto a muerte”.

Además, destacó el esfuerzo colectivo: “Estoy feliz por el grupo, dejamos todo y ahora que los azules disfruten esta semana linda”.

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Sobre su sequía goleadora, fue claro: “Todos dicen hacé un gol, hacé un gol, pero tienes que tener situaciones y se tiene que dar… ya está y no voy a hablar del pasado”.

Finalmente, cerró con una cuota de humor: “Mi familia vino de Mendoza, los voy a hacer cruzar la Cordillera todos los fines de semana (risas)”.

DATOS CLAVE

Juan Martín Lucero anotó el gol del triunfo 1-0 en el Clásico Universitario 202.

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Universidad de Chile venció a Universidad Católica ante Vicente Bernedo en el Estadio Nacional.