Jugó en la UC y hoy está en la U: Lucas Barrera llega con cuentas pendientes al Clásico Universitario

El Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica vuelve a paralizar la agenda del fútbol chileno, en un partido que no solo se vive por la histórica rivalidad, sino también por las historias personales que rodean a varios protagonistas.

En este tipo de encuentros, los futbolistas con pasado en la vereda contraria suelen acaparar buena parte de la atención, especialmente cuando existen antecedentes de salidas tensas o capítulos que quedaron inconclusos con sus antiguos clubes.

Ese es el caso de Lucas Barrera, hoy en el Romántico Viajero y con pasado en los Cruzados, quien vuelve a instalarse en el centro de la atención justo en la antesala de un nuevo enfrentamiento entre ambos equipos.

Lucas Barrera es una de las grandes promesas de la U | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Lucas Barrera se enfrenta a la UC tras una salida polémica

El mediocampista argentino, oriundo de Neuquén, llegó a San Carlos de Apoquindo a los 16 años de la mano del exdelantero Gustavo Canales, permaneciendo cerca de dos temporadas en el fútbol formativo de la UC. Sin embargo, tras la temporada 2024, no logró concretar su continuidad en el club cruzado.

Fue en ese escenario donde apareció la opción de la U, que puso sus ojos en el jugador para sumarlo a sus juveniles. Barrera llegó a la Sub 20 azul, donde logró destacarse, lo que posteriormente le permitió firmar su primer contrato profesional a fines de 2025.

Publicidad

Con la llegada de Fernando Gago como director técnico, el volante comenzó a ganar mayor protagonismo en el Primer Equipo y ahora se perfila como una alternativa para el Clásico Universitario, nada menos que ante el club que lo desechó.

La frase de Barrera que reaparece antes de enfrentar a los Cruzados

En medio de este nuevo cruce, volvieron a tomar fuerza unas declaraciones que el jugador azul entregó tiempo atrás, cuando fue consultado por sus goles ante su exequipo.

“Yo grito todos los goles como se tienen que gritar. Para mí, son tres puntos más, ahora estoy en la U y no pienso en revancha”, expresó.

Publicidad

Lucas Barrera celebrando un gol en un Clásico Universitario Sub 10 | FOTO: Universidad de Chile

Con esas palabras, Barrera dejó en claro que su foco está completamente puesto en su presente con el Chuncho, restando importancia a cualquier carga emocional vinculada a su salida desde la Uc