Deportes La Serena y Universidad de Chile hoy disputan un duelo crucial dentro de la Copa de la Liga, en el que ambos equipos se verán las caras en lo que será la cuarta fecha de la fase de grupos en esta competición.

Los dirigidos por Felipe Gutiérrez hoy se juegan su última gran carta para seguir soñando con la clasificación, en la que necesitan la victoria con urgencia para mantener viva la ilusión de avanzar a la próxima ronda.

Por otra parte, el equipo que comanda Fernando Gago llega con una urgencia menor que no deja de ser importante, en la que también para depender de sí mismo, buscará los tres puntos en la cuarta región y poder mantenerse firme en la lucha.

Deportes La Serena llega hoy en día en el último lugar de la tabla de posiciones con tan solo un punto en sus primeros tres partidos, mientras que la Universidad de Chile se ubica en el tercer puesto del Grupo D con cuatro puntos.

La Serena y la U hoy disputan un duelo clave | Foto: Photosport

¿Cuándo es el partido entre Deportes La Serena y Universidad de Chile?

El duelo entre Deportes La Serena y Universidad de Chile se disputará este sábado 2 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

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¿Dónde y cómo ver el partido entre Deportes La Serena y Universidad de Chile?

El duelo entre ‘Granates’ y ‘Azules’ no será transmitido por la televisión en su señal de TNT Sports y solo se podrá ver a través de streaming mediante HBO MAX, para usuarios previamente inscritos a esa plataforma o con acceso GRATIS si desde tu cableoperador tienes contratado TNT Sports Premium.

¿Cómo activar HBO MAX desde tu cableoperador?