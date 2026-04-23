¿Llega Charles Aránguiz al clásico ante la UC?: Fernando Gago le responde al hincha de la U

Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizarán este fin de semana el duelo más atractivo de la undécima fecha del fútbol chileno, en la que ‘Azules’ y ‘Cruzados’ darán vida a la edición 202° del Clásico Universitario en el Estadio Nacional.

Hace unos instantes, el entrenador Fernando Gago formó parte de lo que es la conferencia previa a este duelo, en el que se le consultó al DT de la U sobre la posible presencia de Charles Aránguiz, en la que dejó misteriosa respuesta.

“Está en el proceso último de la recuperación, veremos mañana en que posibilidades está para poder integrar la lista y ser parte del equipo”, comenzó señalando Gago.

Sobre lo que fue el trabajo de su equipo en esta semana, el estratega ha quedado con buenas sensaciones y avisa que llegan de la mejor forma posible para poder este enfrentamiento ante uno de sus clásicos rivales.

Aránguiz aún es duda en la U | Foto: Photosport

“El plantel está muy bien, completamos una buena semana de trabajo, con muchas ganas, con la ambición de jugar un clásico y la ansiedad lógica que genera esta clase de partidos, pero tratamos de llegar lo mejor posible para el día del partido”, declara.

Publicidad

Finalmente, Gago fue consultado sobre lo que ha sido la falta de gol dentro de su equipo en los últimos dos duelos, en la que avisa que es algo que no lo preocupa, pero que sí lo está trabajando para que el equipo pueda encontrar efectividad en la portería rival.

“No me preocupa, es entender facetas del jugo, situaciones del partido, los dos partidos anteriores hicimos siete goles. Llevamos pocos partidos de trabajo, los chicos se adaptaron bien a lo que es la forma de entrenar y jugar que pretendo com DT y a partir de eso trabajaremos para tratar de encontrar las mejores soluciones para poder afrontar una situación favorable de gol y hacer lo mismo defensivamente”, cerró.

Publicidad

En Síntesis