Pese al contundente triunfo de Universidad de Chile por 4-1 frente a Santiago Wanderers en Copa Chile, el histórico relator barrió con el rendimiento del atacante y lanzó una cruda advertencia.

Universidad de Chile consiguió un categórico triunfo por 4-1 sobre Santiago Wanderers en el marco de la Copa Chile. Sin embargo, a pesar de la alta cuota de goles, el célebre relator José “Pepe” Ormazábal puso la pelota al piso y desmenuzó con frialdad el desempeño del “Romántico Viajero”.

Para el comunicador, el resultado final resulta engañoso y no es motivo para celebrar a ciegas, advirtiendo que el cuadro universitario simplemente “cumplió con su deber de ganar, pero en ningún caso es para sacar cuentas alegres” debido a las licencias que otorgó el rival.

Durante su análisis, Ormazábal rescató muy pocos elementos dentro del esquema laico, dentro de lo rescatable, el relator valoró el rendimiento de Marcelo Morales y la entrega del juvenil Elías Rojas. No obstante, recalcó que fuera de ellos hubo “muy poco de la U pese al 4 a 1”, apuntando a que el contrincante no supo capitalizar sus opciones cuando tuvo el control del encuentro.

La parte más dura de sus declaraciones llegó al momento de analizar la situación del delantero de la “U”, Juan Martín Lucero, cuya alarmante falta de distancia y gol se ha transformado en un dolor de cabeza. Pepe Ormazábal no tuvo piedad con el atacante y lanzó una frase lapidaria respecto al costo de su fichaje en relación a su rendimiento: “Deben ser los dos goles que ha marcado Lucero en la U, los dos goles más caros de la historia del fútbol chileno”.

Pepe Ormazábal critica duramente a Juan Martín Lucero.

El relator insistió en que el exjugador de Colo Colo está pasando por un momento preocupante y que, a pesar de que sus compañeros intentaron asistirlo de todas las formas posibles durante el compromiso, la falta de finiquito resultó evidente. “Hoy día todo el equipo se esforzó porque él marcara un gol; tuvo dos o tres ocasiones que las desperdició”, argumentó Ormazábal, evidenciando la preocupante sequía que arrastra el ariete y que mantiene en vilo a los hinchas laicos.

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La advertencia final de cara al futuro de la temporada

Finalmente, el comunicador cerró su intervención enviándole una contundente advertencia a la dirigencia y al cuerpo técnico de Universidad de Chile de cara a lo que resta del año. Con el lápiz afilado, sentenció que el club no puede depender exclusivamente de este rendimiento si aspira a conseguir cosas importantes: “Si la U piensa que con Lucero se va a salvar, o como alternativa de Vargas, porque derechamente es banca, no tiene ninguna opción. Ese es el tema más preocupante para lo que viene”.