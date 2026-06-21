Romai Ugarte arremete sin filtro contra Juan Martín Lucero tras su presente en la U: “Primero tiene que…”

El histriónico periodista lanzó duros comentarios sobre el presente del Gato Lucero en la U, apuntando directamente a su rendimiento.

Universidad de Chile logró una sólida victoria por 4 a 1 ante Santiago Wanderers, en un duelo donde el Romántico Viajero mostró contundencia y se quedó con tres puntos importantes por el Grupo D de la Copa Chile.

El encuentro se disputó con intensidad desde el inicio, aunque con el paso de los minutos la U fue tomando el control del juego y aprovechando sus oportunidades para marcar diferencias.

Sin embargo, no todo fue color de rosas para el Chuncho. ¿La razón? Juan Martín Lucero volvió a estar en el centro de la atención, pues el delantero aportó con asistencias en el compromiso, siendo clave en la generación ofensiva, pero aun así no logró evitar las críticas de parte de la hinchada por su falta de gol.

El “Gato” Lucero desperdiciando una oportunidad de gol en el primer tiempo | FOTO: Andres Pina/Photosport

Juan Martín Lucero no convence a Romai Ugarte y recibe dura crítica

Uno de los que entregó una dura opinión fue el periodista Romai Ugarte, quien en conversación con Bolavip Chile apuntó directamente a su nivel y a lo que debería aportar al Chuncho

“Pregúntenle a Manuel Mayo qué va a hacer con Juan Martín Lucero, a lo mejor se lo va a llevar a su casa a vivir”, lanzó el comunicador, en tono irónico respecto a la situación del ex Fortaleza de Brasil.

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Además, el ahora panelista de La Magia Azul fue aún más categórico al evaluar su rendimiento dentro del cuadro universitario. “No convence y primero tiene que hacer goles”, cerró Ugarte.

En resumen…

Universidad de Chile goleó por 4-1 a Santiago Wanderers, pero Juan Martín Lucero volvió a quedar en el centro de las críticas pese a aportar con asistencias, lo que reactivó cuestionamientos sobre su falta de gol.