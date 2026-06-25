Pepe Ormazábal destroza a esta figura de Universidad de Chile: “No tiene explicación”

El relator fulminó el desempeño de Juan Martín Lucero contra Unión La Calera por Copa Chile. No lo convence.

Universidad de Chile no ha encontrado regularidad, lo que quedó demostrado en el empate 3-3 contra Unión La Calera. Es por ello que José “Pepe” Ormazábal perdió los estribos con un jugador.

¿Con quién? En conversación con BOLAVIP Chile, repasó a la mayoría del plantel universitario. Sin embargo, tuvo palabras aparte para lo hecho por Juan Martín Lucero desde su llegada.

Para el histórico relator, el delantero oriundo de Mendoza no ha respondido a las expectativas. Fue titular ante la lesión de Eduardo Vargas, que estará por largo tiempo fuera de las canchas.

“Después de ver estos partidos de la U de las últimas jornadas, no da para ilusionarse. Creo que el nivel mostrado es bajísimo. Uno comienza a analizar todos los sectores de la U y realmente es una lágrima“, lanzó.

“En la delantera, lo de Juan Martín Lucero, que ha sido comentado, no tiene explicación alguna. Con este nivel de rendimiento de la U, si no se refuerza convenientemente, lo va a pasar muy mal”, agregó.

Juan Martín Lucero no brilla en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Pepe Ormazábal teme por Universidad de Chile

Finalmente, el locutor advirtió que hay que realizar cambios urgentemente en el conjunto laico. Por el momento, no avizora que esté a la altura de los otros grandes del país.

“Y hay que ser realistas, no hay que hacerse ninguna ilusión con este plantel de la U. Muy bajo nivel, muy por debajo del nivel que tiene actualmente Colo Colo, la UC, Coquimbo Unido u O’Higgins“, cerró.