¡Revuelo total! Cecilia Pérez abre la puerta grande para Alexis Sánchez en la U: “Esta va a ser su casa”

Universidad de Chile vivió una jornada clave a nivel institucional. Este martes 28, tras la junta de accionistas, Cecilia Pérez fue elegida como nueva presidenta de Azul Azul, iniciando una nueva etapa al mando de la concesionaria que administra al club.

La exministra del Deporte asume en un momento en que el Romántico Viajero busca consolidar su crecimiento dentro y fuera de la cancha. Su llegada también abre expectativas respecto al rumbo dirigencial y los próximos desafíos de la institución.

En medio de su presentación oficial, la nueva timonel fue consultada por uno de los temas que más ilusiona a los hinchas: la posibilidad de ver algún día a Alexis Sánchez defendiendo la camiseta del Chuncho.

Cecilia Pérez y la opción de ver a Alexis Sánchez en la U

La abogada tomó la palabra y, para sorpresa de muchos, dejó abierta la puerta para un eventual arribo del tocopillano.

“Tal como lo dijimos con Chelo Díaz, Charles Aránguiz, con el Edu Vargas y con Alexis Sánchez, cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis y yo espero que sea más temprano que pase más tiempo”, señaló.

Algunos guiños de Alexis Sánchez a la Universidad de Chile | FOTO: Archivo

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Luego, Pérez profundizó en su mensaje y dejó clara la postura del club frente a una eventual llegada del goleador histórico de La Roja.

“Alexis Sánchez sabe que si quiere, esta va a ser su casa. Hemos repatriado a la generación dorada azul y falta Alexis Sánchez a que venga a jugar, a competir a la U, el club que él ha señalado que es hincha más allá que no se formó acá”, sentenció.

En resumen…

Cecilia Pérez asumió como nueva presidenta de Azul Azul y, en su primera jornada al mando, ilusionó a los hinchas al dejar abierta la puerta para un eventual arribo de Alexis Sánchez a Universidad de Chile.