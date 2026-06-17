Sube como la espuma: el valor de Agustín Arce se dispara en la U según Transfermarkt

El mediocampista la U protagonizó uno de los mayores saltos de valorización tras la primera rueda de la Liga de Primera 2026, según la última actualización de Transfermarkt.

El cierre de la primera rueda de la Liga de Primera 2026 dejó varios movimientos interesantes en el mercado del fútbol chileno, especialmente entre los jugadores jóvenes que comienzan a ganar protagonismo en sus equipos.

En ese escenario, Universidad de Chile vuelve a aparecer con un nombre que ha ido creciendo en silencio de la mano de Fernando Gago, pero que ahora empieza a llamar la atención por su valorización en el mercado. ¿De quién se trata? De Agustín Arce.

La última actualización de Transfermarkt reflejó ese avance del oriundo de Lampa, con un alza importante en su valor, algo que en el Centro Deportivo Azul (CDA) siguen con atención.

Agustín Arce se revaloriza en la Universidad de Chil | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

En la U valoran el presente de Agustín Arce

Según el registro del portal especializado en valores de mercado, el ex Deportes Limache pasó de 400 mil a 1 millón de euros en tan solo 6 meses, convirtiéndose en uno de los jugadores jóvenes con mayor crecimiento del torneo.

Cabe recordar que el volante de 21 años ha sido considerado en las últimas nóminas de la Selección Chilena por Nicolás Córdova e incluso fue titular en el amistoso ante Portugal, lo que ayuda a explicar su fuerte revalorización.

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Con este presente, su evolución lo posiciona como uno de los proyectos más interesantes del Romántico Viajero y del fútbol chileno en la actualidad.

Los números de Agustín Arce en Universidad de Chile

En la presente temporada, Agustín Arce registra 14 partidos disputados (762 minutos), con 3 goles y 2 asistencias, en su primera experiencia con protagonismo en el primer equipo.