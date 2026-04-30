Los hinchas de Universidad de Chile, con algún grado de desconfianza, vuelven a escuchar deseos de antaño: la construcción de una casa propia. Tal recelo queda reflejado en Héctor “Tito” Awad.

El periodista conversó con BOLAVIP Chile y reaccionó a la discusión, que resurgió con el nuevo directorio de Azul Azul. Lo dejó más que claro: las palabras se las lleva el viento. Hay que ver manos a la obra para creer.

Por ello, el fanático de la escuadra universitaria le dejó un fuerte mensaje a la concesionaria. Le advirtió que no deben utilizar el sueño de muchos para tener un buen recibimiento tras sus respectivos arribos.

“Encabezar a la U o encabezar a Colo Colo, es casi ser igual de importante públicamente que el Presidente de la República“, lanzó sobre la llegada de José Miguel Insulza al directorio y la confirmación de Cecilia Pérez como mandamás.

“Hay algo detrás, porque Colo Colo va a reestructurar su estadio y son millones de millones de dólares. La U está en vías de intentar su casa con el CDA incluido en el estadio que piensa construir. Ojalá que no sea un volador de luces“, agregó.

Universidad de Chile sueña con su propio estadio. (Foto: Gemini IA)

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El eterno deseo de los amantes de Universidad de Chile

Sobre el mismo punto y para cerrar, Tito Awad rememoró las reiteradas oportunidades en las que el anhelo se esfumó. Y, precisamente, la mayoría de las ocasiones en las que el estadio propio se alejó fueron por política.

“Todo hemos estado esperando. Viví todas las épocas de los estadios, ya sea cuando era en la calle Kennedy, cuando estaba El Noviciado, cuando se intentó en Pudahuel, en La Cisterna y ninguno resultó”, reflexionó.

“Espero que los políticos lo hagan bien, porque si no, se las vamos a cobrar“, cerró el seguidor de Universidad de Chile.

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En resumen: