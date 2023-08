Universidad de Chile acumuló su cuarta caída consecutiva en el Campeonato Nacional 2023 en el día de ayer y lo hizo de la peor manera, cayendo goleado por O’Higgins de Rancagua en condición de local.

“Resultado que abre una crisis en la U, una crisis futbolística. Lo que parecía sólido en lo defensivo ha mostrado todas sus debilidades en el último tiempo”, analizó el periodista nacional, Toño Prieto para Bolavip Chile.

El comunicador cree que “Los rivales ya conocen esa desorganización que tiene Pellegrino, le saben jugar, entienden que la U no tiene un plan B, que yéndose arriba en el marcador es muy difícil que la U de vuelta un resultado, no tiene esa capacidad”.

Pellegrino no encuentra el rumbo con la U este semestre. | Foto: Photosport

“Este resultado abre una crisis futbolística en la U y está asociada a la manera en que se estructuró este plantel; es un equipo de aguante, no toma iniciativa, no lleva el peso del partido, no tiene líderes futbolísticos, mediocampistas que generen jugadas”, dijo.

Prieto insiste en que el momento de la U da para crisis: “Parecía que Pellegrino lo había salvado con organización defensiva que en un momento fue sólida, pero en fin es una crisis profunda en cuanto a ese análisis”.

Los azules, eso sí, no quieren ahondar en el mal momento y buscarán los tres puntos el próximo lunes, cuando tengan que recibir a un Curicó Unido que no quiere seguir complicándose en la parte baja de la tabla.