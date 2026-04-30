Universidad de Chile se acerca al próximo mercado de fichajes, período en el que la cúpula institucional tendrá que tomar importantes decisiones. Una de ellas, alude al confuso futuro de Gonzalo Montes.

El mediocampista uruguayo, de 31 años, está a préstamo (con opción de compra) en Montevideo City Torque hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque con un gran detalle: tiene una cláusula de repesca en su contrato.

Por ello, Azul Azul tendrá que determinar si lo quiere de vuelta en el siguiente libro de pases. ¿Hasta cuándo puede optar por su regreso? Según la información recabada por BOLAVIP Chile, el plazo está definido.

En caso de que la escuadra estudiantil desee su retorno, tendrá que comunicárselo al elenco charrúa entre el 1 y el 30 de junio. De lo contrario, el jugador solo volverá en enero de 2027 si su opción de compra no es utilizada.

La intención del círculo del futbolista es conversar con Manuel Mayo para ver si hay algun interés de Fernando Gago para realizar el movimiento. Por el momento, dicha charla no se ha concretado.

Gonzalo Montes aún pertenece a Universidad de Chile. (Imagen: Montevideo City Torque)

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El futuro de Gonzalo Montes en Universidad de Chile

Cabe consignar que dicha cláusula de repesca no solo fue acordada para que el volante se vista nuevamente de azul: puede ser ejecutada para que cambie de club a mediados de temporada.

Si un equipo quiere contar con Gonzalo Montes y Universidad de Chile está interesada en llevar a cabo el negocio, la dirigencia laica tendrá que solicitar su vuelta para transferirlo definitivamente.

En síntesis:

El mediocampista Gonzalo Montes tiene contrato de préstamo vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 .

tiene contrato de préstamo vigente hasta el . Universidad de Chile debe comunicar su repesca entre el 1 y el 30 de junio .

. La cláusula permite el retorno de Gonzalo Montes para jugar o ser transferido a otro club.