“Se convirtió en Lionel Messi”: El futbolista más elogiado de Colo Colo ante Cobresal por la Liga de Primera

El Cacique se impone con claridad en el Estadio Monumental y ya gana por tres goles a Cobresal, en un partido donde una de sus figuras se robó las miradas.

Colo Colo está enfrentando a Cobresal en el Estadio Monumental por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026, en un partido donde el Cacique ha logrado imponer condiciones desde el arranque.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz ha mostrado solidez y eficacia en ataque, lo que le ha permitido tomar una ventaja de tres goles en el marcador durante el desarrollo de lo que va del compromiso.

Hinchas de Colo Colo se vuelven locos por Lautaro Pastrán

Uno de los jugadores que más destacó en el cuadro albo fue Lautaro Pastrán, quien se anotó con uno de los goles y le dio la asistencia a Víctor Felipe Méndez en el segundo tanto.

Su desempeño no pasó desapercibido para los hinchas colocolinos, quienes rápidamente comenzaron a reaccionar en redes sociales ante sus intervenciones en el juego.

“Se convirtió en Lionel Messi”, “Tiene arranques de genio” y “Es una máquina” fueron algunas de las expresiones que surgieron en redes sociales, reflejando la euforia de parte de la hinchada por su rendimiento.

Lautaro Pastrán está teniendo su mejor partido desde su llegada a Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

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De todas formas, el encuentro aún no termina y el Cacique continúa disputando un partido clave ante los Mineros, con el objetivo de mantenerse firme en la parte alta de la tabla de posiciones.

Algunos elogios que recibió Lautaro Pastrán:

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