"A Decio le faltaron huevos": Miguel Herrera recordó su salida de Selección tras pelea con Christian Martinoli

Han pasado exactamente cinco años desde el altercado que estremeció al futbol mexicano, cuando Miguel Herrera golpeó a Christian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia a su regreso a México, tras haberse consagrado como Campeón de la Copa Oro en 2015.

Sin embargo, se siguen escuchando las versiones de lo que ocurrió aquel día por parte de los protagonistas; hace poco el narrador de TV Azteca incluso confesó que la bronca con el 'Piojo' lo obligó a ir con el psiquiatra, y ahora el propio estratega recordó cómo fueron los hechos y lo que pasó después.

Miguel Herrera fue cesado del Tri en 2015. (JamMedia)

El ahora director técnico del América platicó en una entrevista con Yordi Rosado, durante su programa 'La última y nos vamos' y tras aceptar que siempre fue una persona muy 'peleonera' desde que era niño, habló del incidente con Christian Martinoli que le costó su puesto como entrenador de la Selección mexicana.

En ese sentido, el polémico 'Piojo' arremetió contra Decio de María, quien entonces era presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), asegurando que le faltó valor para anteponerse a las presiones y determinar que se quedara en el banquillo del Tri.

"Cuando llegamos a México, me citaron en la casa de los directivos de la Federación de la Selección, estábamos en una negociación que de pronto era ventajosa para ellos. Hasta que les dije que pusieran las cartas sobre la mesa.

"Cuando de repente se paró Decio, que tampoco lo culpo, ¿le faltaron huevos,? claro que sí, para mí. Pero no lo culpo, porque tenía muchas presiones y él pudo haber decidido, que se la jugaba conmigo. Él pudo hacer más cosas, pero tomó la decisión por presión o por lo que quieras. Decio lloró conmigo, es una persona muy sentimental", afirmó el timonel azulcrema.

"Christian Martinoli me saca la vuelta"

Por otra parte, Miguel Herrera reveló que desde aquel entonces no ha tenido contacto con el carismático comentarista de TV Azteca, debido a que el propio Martinoli lo ha evadido, pues han coincido en más de una ocasión, como en Tijuana cuando era entrenador de los Xolos y en el Mundial de Rusia 2018.

@cmartinolimx

"No he visto a Martinoli porque él me saca la vuelta. Ellos iban y transmitían a Tijuana y muchas veces me dijeron, que cuando yo iba, él se paraba. No lo iba a volver a hacer, estaría muy grave. Tampoco iba a decir, pues me corrieron voy y te busco, no se trata de eso. Aprendí de algo que me costó, no lo volvería a hacer. Si me lo cruzo de frente, simplemente ni lo voltearía a ver, él en su vida y yo la mía”, sentenció el 'Piojo'.

