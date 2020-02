El tiempo transcurrido es directamente proporcional a cómo el hincha de Chivas extraña a Matías Almeyda. Es que el entrenador argentino le devolvió la gloria al Rebaño y, después de su salida, nada volvió a ser lo mismo.

Su paso dejó tantas buenas sensaciones que, también, despertó el interés de todos los equipos de la Liga MX. Rayados fue uno de los que posó sus ojos en él, pero Almeyda reconoció que “no era el momento”.

Además, Matías cree que tampoco es el momento de regresar a Guadalajara: "La verdad no lo pienso porque trato de vivir el presente. Todos saben el sentimiento que tengo hacia ese club. Voy a extrañar siempre porque viví algo muy lindo", reconoció el actual mandamás de San Jose Earthquakes en diálogo con ESPN.

En tiempos modernos no sólo los jugadores tienen cláusulas de salidas, sino también los entrenadores. No obstante, el estratega de 46 años no le gustaría que la abonen: "No iría a un lugar sabiendo que deben pagar por mí, porque sería desventaja como entrenador", opinó.

Por último, se refirió al VAR y le tiró una chicana a América: “Hubiéramos obtenido más campeonatos (con el VAR), porque nos hubieran dado dos o tres penales más. Se acuerdan los americanistas de eso. Nos eliminan también un gol con VAR, una anotación de Omar Bravo o Brizurla, pero de eso no se acuerdan. Por ahí tendríamos dos títulos”, cerró.

