Emotivo mensaje de Mishelle Herrera en Instagram tras la salida del Piojo de América

Este lunes, el Club América anunció oficialmente el despido de Miguel Herrera de su cargo como entrenador, luego de la eliminación de las Águilas ante Los Ángeles FC en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

La dura derrota 3-1 contra LAFC de Carlos Vela y el escándalo protagonizado por el Piojo tras su pelea en el campo de juego con un ayudante del conjunto de la MLS, sumado al mal nivel mostrado durante el Guard1anes 2020 y la caída ante Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional, terminaron por sellar la salida del estratega del banquillo de Coapa.

Con ustedes, don Miguel Herrera pic.twitter.com/k8YJJ6jAkL — Julao Montemayor ⚪️ (@el_julao) December 20, 2020

Por un lado, la institución americanista informó en un comunicado que el ex director técnico de la Selección de México no formaba más parte del equipo, argumentando que "los resultados obtenidos en lo deportivo y las actitudes dentro del campo no cumplen con la grandeza de la institución".

Pero también fue el mismísimo Miguel quien no dudó en expresar los sentimientos de su alejamiento, agradeciendo a la directiva y a la afición por la posibilidad y el apoyo durante esta segunda etapa al frente del América, a través de sus redes sociales.

Además de varias despedidas de sus ex dirigidos, quien también homenajeó a Herrera fue su hija Mishelle, que en su cuenta de Instagram, con una tierna imagen de cuando era niña acompañada de su padre, le dedicó un emotivo mensaje en el que lo respalda y afirma que siempre lo va a apoyar.

“Este es mi barco y no me voy a bajar nunca de él. Soy herrerista desde mi nacimiento y sé que donde nos paremos vas a triunfar porque naciste chingón. Mi Don Chingón”, escribió en la publicación.

