Tata Martino, nuevo rival para Messi y David Beckham en la MLS

Informaciones de peso se toman una MLS donde no solo Inter Miami en noticia por estas fechas. Mientras David Beckham, Lionel Messi y Luis Suárez esperan por el tercer asalto de los playoff del torneo ante Nashville, se confirma el regreso de Gerardo Tata Martino a la Mayor League Soccer. Atlanta United recupera al mejor entrenador de su historia más reciente. Sera uno de los grandes rivales de La Pulga a corto plazo.

Y es que por medio de sus redes sociales y página web, Atlanta confirmó que Martino tomará las riendas de un equipo en horas bajas. Penúltimo de la Conferencia Este, los Halcones ya se encuentra trabajando en la siguiente temporada y donde se le han prometido refuerzos de peso al ex Barcelona para competir con Inter Miami y compañía. El año que viene habrá choque entre ambos argentinos si es que no llegan giros de 180 grados. Messi tiene un nuevo ponente de peso.

“Quiero agradecer la oportunidad de regresar al club y a una ciudad donde guardamos recuerdos maravillosos y mantenemos grandes relaciones…Este es un proyecto diferente a mi primera etapa en el club; sin embargo, con una excelente gestión y la colaboración de los jugadores, el cuerpo técnico y todos en el club, nuestro objetivo siempre será formar un equipo ganador que haga que nuestros aficionados se sientan orgullosos y bien representados cada vez que visiten el Mercedes-Benz Stadium”, reflexiones del Tata Martino en la firma de su contrato. Diciembre 2027, primera extensión de este.

Será la segunda etapa del Tata en Atlanta. Ya ganó en 2018 el título de la MLS Cup. Fue el entrenador de la temporada de la Mayor League Soccer en dicha campaña e igualmente, consolidó el segundo equipo en anotar más de 70 goles en temporadas consecutivas. Una maquina era aquel plantel que tenía como figuras a los Brad Guzan, Leandro González Pires, Eric Remedi, Julian Gressel, Esequiel Barco, Héctor Villalba, Josef Martínez y por supuesto el paraguayo Miguel Almirón.

Será el tercer ciclo de Martino en la MLS. A lo comentado con Atlanta se le suma el paso por Inter Miami. Fue el DT inicial de Messi en La Florida e igualmente el primero en sumar títulos para la franquicia que ahora mismo tiene a Javier Mascherano en la canina de mandos. La Leagues Cup del 2023 y la Supporters Shield del año pasado, sus grandes logros en la entidad de David Beckham. Lionel no para de sumar rivales de peso en su búsqueda de reinar en USA.

Queja formal de Inter Miami por sanción a Luis Suárez

El uruguayo no dirá presente ante Nashville por el tercer asalto de los playoff de la MLS. Desde la patronal se le sancionó por un choque con un rival donde pese a que no se pitase una agresión en el encuentro, si hubo castigo en el postpartido. Para las Garzas se trata de un precedente peligroso y que puede cambiar para siempre el certamen. Lionel Messi, ‘solo’ ante la obligación de no volver a fallar en los playoff de la copa.

“El Inter Miami CF acepta y respeta la decisión tomada por el Comité Disciplinario de la MLS. Al mismo tiempo, el club desea expresar su preocupación por el precedente que sienta al volver a arbitrar una jugada que ya había sido juzgada por los árbitros y el VAR, y su confianza en que se aplicará el mismo criterio en el futuro a todas las situaciones que se presenten en el terreno de juego, en cualquier partido y con cualquier equipo involucrado”, explicaba el club en un extenso comunicado. El uruguayo solo volverá a jugar en lo que resta de año si sus compañeros avanzan de ronda.

