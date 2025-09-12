“Messi fue el primero en enterarse”: Tata Martino desvela los motivos por los que renunció a Inter Miami

Inter Miami finalmente tiene respuestas a todas las preguntas que se tenían sobre el final de la era Gerardo Martino. El rosarino rompió el silencio alrededor de un ciclo que luego de 12 meses en pleno ascenso, se interrumpió de manera absolutamente inesperada para dar llegada a Javier Mascherano el banquillo. Asegura por todo lo alto que Lionel Andrés Messi fue el primero en enterarse de su decisión y que nada tuvo que ver toda esta situación con problemas en cuanto a su relación se refiere con la directiva de David Beckham.

“Llamé a Leo y le dije que tenía una necesidad personal de estar en Rosario, que la primera mitad del año iba a ser complicada para mí…Una vez que le expliqué que no era un problema de salud, sino que se trataba de un asunto personal muy difícil detrás de mi decisión, se sintió más tranquilo, con la discreción necesaria. No era algo para discutir en detalle, solo para comunicar una decisión. Después, lo hablé con la directiva del club y luego con los jugadores”, reflexiones de Martino en The Athletic. Es su primera gran entrevista después de un divorcio que tomó por sorpresa a toda la MLS.

Por entonces el equipo de Miami dominaba la tabla general y se encontraba como el máximo favorito pensando en los playoffs. Con Martino al frente del equipo de Lionel Andrés Messi, se ganó un total de 35 partidos sobre 67 posibles. Si tuvieron apenas 16 derrotas y el mismo número de empates para certificar un 62% de los puntos en juego. Tras un final al que meramente culpa de cuestiones personales, no le hemos vuelto a ver dirigir hasta la fecha.

“Siempre será un orgullo haber jugado al lado del mejor futbolista del mundo en aquel momento y siempre será un orgullo dirigir al mejor futbolista del mundo en la actualidad…Fue duro, porque en mi opinión, todavía era un proyecto con mucho potencial, con mucho margen de crecimiento…Fue un asunto personal lo que me llevó a renunciar y no completar el último año que me quedaba, que habría sido 2025, no había forma de que pudiera quedarme”, más reflexiones de Martino sobre los motivos y claves detrás de su fin de ciclo.

Martino y Messi, piezas claves del mejor momento de Inter Miami: GETTY

Martino negó que la rotación de personal en el departamento deportivo de Miami influyera en su decisión. Este fue el principal motivo adoptado por los medios de comunicación cercanos al club para intentar entender el final de una etapa que apuntaba a grandes títulos y a la conquista de la MLS. Tras prácticamente 12 meses en silencio, el rosarino niega cualquier tipo de problema con la propiedad de David Beckham y bendice el trabajo de un Mascherano al cual ve más que preparado para romper el techo de títulos en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica.

Martino, ganador de títulos en Miami

De su mano el club ganaría la Leagues Cup del año 2023 en pleno arribo de Lionel Andrés Messi desde Europa. También sería subcampeón de la Copa de los Estados Unidos de Norteamérica por dicho año y en una definición absolutamente infartante. Seguramente el mayor de sus éxitos pase por entender como el conjunto de La Florida pudo quedarse con la MLS Supporters Shield del año pasado tras un devenir de resultados que le convirtieron en la franquicia más rendida de la primera fase del certamen.

Se trata de un éxito enorme teniendo en cuenta cómo el equipo de David Beckham apenas tiene 7 años de vida. Javier Mascherano busca en este momento ganar una MLS que ahora mismo es el único gran objetivo que se tiene enfrente. Todo esto irá de la mano con conseguir la firma de renovación de un Messi que fue el primero en enterarse de la salida de Martino 12 meses atrás. El resto, como dicen por ahí, es historia.

