¿Fusión entre MLS y Liga MX? A Carlos Vela parece no gustarle la idea

Mientras a nivel ejecutivo se ha generado una intención de realizar una fusión entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS), para generar una competición de alto nivel en Norteamérica, entre los futbolistas la idea no es del todo agradable, y prueba de ello es la palabra del mexicano Carlos Vela.

En la previa al comienzo de la temporada 2021 de la liga estadounidense, el delantero de Los Angeles FC fue consultado por esta posibilidad y dejó en claro que, por asuntos logísticos, ve poco probable la unificación de ambas competiciones, y además cree que las dos pueden crecer por separado.

"Al día de hoy es complicado, ya solo tener que viajar de un país a otro no es del todo fácil, no está en mis manos, pero yo creo que las dos ligas por separado son buenas, cada una tiene su historia. No sé qué tan serio sea la posible fusión", aseguró Vela.