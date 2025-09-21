Es tendencia:
Que no lo vea Beccacece: El blooper de Enner Valencia en su debut en el Pachuca

Enner Valencia tuvo su debut en el Pachuca de México tras más de diez años pero el delantero ecuatoriano no arrancó de gran forma.

Por Gustavo Dávila

Que no lo vea Beccacece: El blooper de Enner Valencia en su debut en el Pachuca. Foto: Getty

Luego de una década desde que se fue, Enner Valencia tuvo un nuevo debut en el Pachuca de México, sin embargo no fue todo como esperaba el delantero. El partido terminó en derrota y el goleador ecuatoriano fue protagonista del primer gol.

Enner Valencia recibió el balón en el área con la misión de generar peligro para el Querétaro, sin embargo el delantero ecuatoriano hizo un mal control y salió un contragolpe. El contragolpe terminó en el 1-0 del Querétaro, con autoría del volante ecuatoriano Jhojan Julio.

El delantero no pudo marcar en su partido de debut y el Pachuca perdió 2-0 ante el Querétaro. Enner Valencia dejó el Inter de Porto Alegre por más de 2 millones de dólares.

En su primer ciclo en el Pachuca, Enner Valencia anotó 18 goles en 25 partidos, lo que le valió una venta a la Premier League para jugar en el West Ham y luego Everton.

Tweet placeholder
Los números de Enner Valencia en esta temporada

En lo que va de temporada, Enner Valencia ha jugado un total de 32 partidos con Internacional, sin embargo, en la mayoría fue viniendo desde el banco de suplentes. El delantero ecuatoriano ha marcado 7 goles en todo lo que va de año, y solo ha dado 1 asistencia. Números bajos para los de otros años.

El sueldo de Enner Valencia en Pachuca

El goleador ecuatoriano se fue a México a ganar más de 3 millones de salario anual. Esta cifra es prácticamente imposible de pagar en todo el fútbol ecuatoriano y solo por eso México asomó como alternativa para dejar de jugar en Brasil.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
