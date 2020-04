Chepo de la Torre, sobre el Ascenso: "Si no pueden sostenerse en Primera, no son equipos competitivos"

Los rumores acerca de la desaparición del Ascenso y Descenso por cinco años se confirmaron ayer, con el comunicado oficial que brindó el presidente de la liga, Enrique Bonilla.

José Manuel de la Torre opinó acerca de esta decisión en charlas con 'Pasión W' y no se posicionó en un lugar concreto: "Es difícil poderlo evaluar. Si la liga de ascenso no tiene la calidad para mantener un equipo de primera, entonces no es tan competitivo".

"Si tienes competencia caes en un estado de confort y eso hace que mejoremos en todos los aspectos, nos renueva y nos haces mejores. Habría que desglosar muy bien porque se están tomando estas decisiones", agregó con algo de cautela.

Además, el entrenador del Toluca se despegó totalmente de estas medidas que tomó la Liga MX: "Es una decisión que se toma con los directivos, entre los dueños..... si han hecho un análisis muy conciso sobre lo que pasa en la Liga MX y en el Ascenso, nosotros estamos un poco ajenos".

Por otra parte, El Chepo recordó los momentos en los que utilizo elementos de la categoría de plata: "Me pasó en América, teníamos que jugar la Libertadores y volteamos a ver al San Luis y un poco más al Querétaro. La verdad es que lo hicieron muy bien. En Chivas también lo hice".

De la Torre también comentó que los equipos volverán a un buen ritmo futbolístico luego de dos o tres semanas de entrenamiento en cancha.

