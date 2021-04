Durísima acusación: Faustino Asprilla reveló un intento de amaño de Carlos Reinoso

Los rumores y las sospechas de corrupción están a la orden del día en la Liga MX. En esta oportunidad, Faustino Aspirilla reveló detalles inquietantes sobre un intento de amaño que involucra a Carlos Reinoso.

"Cuando estaba en el Atlante de México y con el entrenador Carlos Reinoso, fuimos a jugar un partido a Guadalajara. Era el último juego y si nosotros perdíamos 4 a 0 nos sacaban de los playoffs. A los 10 minutos ya íbamos perdiendo 2 a 0 y luego terminó el primer tiempo", señaló el mítico jugador colombiano en ESPN.

"Allí yo veo que el director técnico entra al camerino, pero no a explicar que teníamos que mejorar, sino a decirle a los jugadores más jóvenes: 'si nos hacen otro gol, usted, usted, usted y usted se hacen expulsar, así, cuando quedemos con seis, el partido se acaba y termina 3 a 0", prosiguió con su llamativo relato.

"Yo nunca he visto a un entrenador que mande a los jugadores a expulsarse, entonces yo hablé con los pelados y les dije que no se hagan echar, que nosotros jugamos bien y vamos a mejorar esto", explicó Tino.

A su vez, el sudamericano también se tomó un momento para destrozar al ídolo de América: "Terminó el partido 2-1, pero yo no puedo creer que un entrenador mande a sus jugadores a expulsar. Lo peor que me pasó a mí como futbolista fue haber tenido a Reinoso como entrenador. No aprendía nada. No sabe nada".

