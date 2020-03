Como todos nosotros: Alan Pulido llora porque extraña el fútbol

El fútbol, tanto en Estados Unidos como en varias partes del mundo, se encuentra cancelado debido a la pandemia del Coronavirus que afecta al mundo.

Alan Pulido, atacante de Sporting Kansas, compartió una foto en su Instagram junto a sus compañeros de equipo.

"Extrañando el fútbol y a todos mis compañeros // Missing football and all my teammates of Sporting Kansas", señaló el ex-Chivas.

Mañana se cumplirán dos semanas desde que la MLS fue suspendida. Hasta el momento no hay fecha de reanudación.

Estados Unidos es uno de los países con más afectados a nivel mundial. Ya son más de 10 mil, y el presidente todavía no decretó la cuarentena obligatoria.

