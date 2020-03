Conejo Pérez rechazó la opción de darle el título a Cruz Azul

Luego de la suspensión de la Liga MX, muchos fueron los que especularon y hasta afirmaron que Cruz Azul sería el nuevo campeón, por la imposibilidad de reanudar la liga tan rápido como se especulaba.

El escenario es claro. La Máquina fue el equipo que más puntos hizo en el Clausura 2020 en sólo 10 jornadas disputadas, uno más que León, antes de la suspensión debido a la pandemia por el coronavirus.

Ante la especulación que le den el título a los dirigidos por Robert Siboldi, Óscar Pérez, el entrenador de porteros, rechazó esta opción ya que quiere que la temporada termine de la manera estipulada.

“No, son puras especulaciones por ahora. Ojalá que se reactivara el torneo y me encantaría que los muchachos sigan jugando, lo vienen haciendo bien y tienen gran confianza. Me gustaría seguir jugando, es la idea de todos y esperemos que pase, no hay que adelantarnos a los acontecimientos”, opinó el Conejo.

A pesar de la ilusión de muchos hinchas, dentro de los posibles escenarios que evalúa la Federación Mexicana de Fútbol, por ahora, en ninguno cabe que Cruz Azul sea proclamado campeón sin terminar la competición. De hecho, se ha advertido que una posibilidad es que se juegue hasta fin de año.

