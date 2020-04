David Oteo quiere seguir los pasos de Ricardo Ferretti para dirigir Pumas y Tigres

¿Recuerdan a David Oteo? Sí, aquel que tuvo una larga trayectoria por la Liga MX, fundamentalmente destacándose en equipos como Pumas de la UNAM y Tigres UANL. Después de un tiempo, reapareció en una entrevista y se postuló para ejercer una nueva faceta en los clubes donde más brilló.

En diálogo exclusivo con ONCE, el exfutbolista dio detalles sobre su nuevo trabajo dentro del deporte. Y no podía ser de otra forma si no era siguiendo lo pasos de Ricardo Ferretti, un director técnico que tanto lo marcó durante sus estadías con los Universitarios y los Felinos.

"He tenido experiencias con grandes entrenadores. Pero siempre te marca el primero y el que te dio la oportunidad de debutar, como lo fue para mí Ricardo Ferretti. Hay muchas cosas que se te quedan. La disciplina por la que se ha caracterizado. Eso es lo que le ha dado los logros que ha tenido con Tigres", aseguró quien ya tuvo la chance iniciar al frente de Pumas Morelos.

Actualmente no está ejerciendo pero espera un llamado: "Ya tengo varios años dirigiendo en algunas categorías. Es la idea y mi objetivo es poder seguir con esta carrera tan padre que nos presta el futbol. Son tiempos difíciles y se paró todo. Ojalá vengan mejores oportunidades".

"Si me dan a escoger en cuestión a la identificación, claro que escogería a los equipos donde jugué, como Pumas, que me dio la oportunidad de debutar y Tigres, que siento que es donde me consagré como jugador", cerró Oteo, postulándose en un futuro para ocupar los lugares del Tuca y Míchel González.

