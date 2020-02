Santos Laguna, a pesar del flojo inicio en el torneo Clausura 2020, sigue siendo uno de los equipos que mejor juega al futbol en la Liga MX.

Eso se debe a la mano de su técnico, Guillermo Almada, quien le dio una identidad a los Guerreros. Además, le da lugar y confianza a jugadores jóvenes que de a poco se van ganando un sitio en el equipo titular.

En camino a Torreón, con los tres puntos en la bolsa ����#ModoGuerrero ����⚔️ pic.twitter.com/ihSFb1OpEp — Club Santos (@ClubSantos) February 24, 2020

Uno de ellos es Eduardo Aguirre, delantero de 21 años, que brilla y es uno de los jugadores "sensación" del campeonato. En el Clausura lleva tres goles en 297 minutos jugados, es decir, un gol cada 99 minutos.

�� ¡Qué remate, 'Mudo'! ¡QUÉ GOOOOOOL!

Revive la anotación de Lalo Aguirre con la que tomamos ventaja en el Benito Juárez.#ModoGuerrero ����⚔ pic.twitter.com/ID7FVMC9GJ — Club Santos (@ClubSantos) February 24, 2020

Shrek, como le dicen, es una de las grandes joyas del futbol mexicano. Realizó todo el proceso de formación con la Selección Mexicana. Jugó en la Sub 14, Sub 17, Sub 20, Sub 21 y ahora es tenido en cuenta por Jaime Lozano para la Sub 23.

Aguirre cuenta con muchísimas chances de jugar el Preolímpico que se desarrollará en marzo y, si se consigue la clasificación, formar parte de la delegación que viaje a los Juegos Olímpicos de Tokio.

���� @Laloaguirre146 ⚽️��

(21 años) —> @ClubSantos



✔️����Seleccionado Sub17

✔️����Seleccionado Sub20



12 goles profesiones!



⚽️3 Liga Mx��

⚽️8 Copa Mx

⚽️3 Ascenso Mx

⚽️1 LC Concacaf



pic.twitter.com/p6UHQmPZir — Xavi (@XaviSol_) February 24, 2020

Al joven atacante le vino muy bien para su carrera irse a préstamo a Tampico Madero, de la Segunda División, para tener continuidad y regresar a Santos Laguna como un importante elemento. A prestarle mucha atención.

