Piojo Herrera quería a Romo, pero Cruz Azul le ganó de mano

El mercado de pases mexicano es cruel. Porque cuando todavía hay equipos enfocados en cerrar de la mejor manera la fase final, y con la latente posibilidad de ser campeones, otros pueden aprovechar ese desenfoque de los que luchan por el trofeo para armarse de cara al semestre venidero.

Luis Romo es de esos jugadores que varios entrenadores pusieron el ojo en él, entre ellos Miguel Herrera, pero nadie fue más rápido que Robert Siboldi para sumarlo a las filas de Cruz Azul.

Para mal de males, el Real Betis le extirpó al Piojo a uno de los jugadores más importantes de la plantilla, lo que será, seguramente, un hueco complicado de volver a llenar.

Sobre esa ausencia se refiere Herrera, en una entrevista concedida a TUDN: "Me gusta mucho Romo. Podría haber llenado ese espacio porque sabe jugar de central, sabe meterse bien -entre los centrales- puede hacer ese trabajo. Pero ahora está en Cruz Azul", comentó.

También agregó jugadores a la lista: "Sin dudas me gusta Marcone, estuvo a nada de llegar en lugar de Guido. Decidí que llegue Rodríguez porque me gustaba un poco más", haciendo referencia al mercado de pases del 2017, lo que el tiempo a la postre le daría la razón. ¿Dónde terminó Iván? En La Máquina.

En la actualidad, Iván Marcone no está pasando por su mejor momento en Boca Juniors y, de hecho, por estas horas buscan otro mediocampista. Pero ojo, porque si no llega nadie, el Xeneize no soltará al jugador de 29 años, cuya inversión fue de 8 millones de dólares en enero del año pasado.

