"Es una mala persona": Carlos Albert destruyó a Daniel Brailovsky

Carlos Albert se caracteriza por ser frontal y decir las cosas de frente. En esta ocasión, no tuvo pelos en la lengua y criticó a Javier Alarcón y Daniel Brailovsky.

Primero fue contra Alarcón, a quien lo culpó por haber boicoteado su llegada a Televisa Deportes, cuando ya tenía la aprobación de Emilio Azcárraga.

"Con Javier Alarcón nunca he cruzado una palabra y fue el hombre que impidió que yo trabajara en Televisa. En una junta surgió la posibilidad de que yo fuera y todos, incluyendo a Emilio Azcárraga, dijeron que no había problema. Él dijo que no y eso fue suficiente para que yo no llegara a Televisa", señaló.

Además, el exjugador de Necaxa cargó con todo contra el Ruso, catalogándolo como una "mierda de persona".

"El Ruso es una mierda, una persona que no respeta. Creyó que me podía ningunear, lo mandé al carajo al aire y ahí se rompió la relación. Brailovsky es una mala persona", confirmó.

