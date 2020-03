¿Etapa cerrada? Alan Pulido se refirió a la chance de volver a Tigres UANL

La segunda parte de la temporada 2019-20 está de parón en la mayoría de los países del mundo. Como en Estados Unidos, que tan solo se disputaron dos fechas de la Major League Soccer.

Sin la obligación de ir a entrenador con sus respectivos equipos, los jugadores tienen más tiempo de estar con sus familias. Y también de responder a propuestas de entrevistas para los medios.

En esta oportunidad, Alan Pulido dialogó con Goal mediante un vivo de Instagram y habló sobre diferentes cuestiones de su carrera, además de también referirse a su futuro como futbolista.

De hecho, y a pesar de que recién se convirtió en refuerzo de Sporting Kansas City, fue consultado sobre la posibilidad de un retorno a la Liga MX. Pero no a Chivas, sino a Tigres UANL.

"Es difícil por todo lo que ha pasado después. Yo crecí en Tigres y tengo un gran agradecimiento con la institución, después ya todos conocen la problemática que hubo", reveló el atacante.

Pero no dejó todo ahí, sino que justificó su respuesta: "Más allá de eso, el regreso al futbol mexicano con Chivas, jugar una final, ganarla y meter dos goles, es algo difícil de olvidar. Y ellos tienen mucho resentimiento conmigo".

"Lo viví muy fuerte cuando fui a la despedida de Damián Álvarez, ahí hubo mucho abucheo cuando me nombraron. Percibí todo ese rencor, esa frustración de esa final. Yo me quedo tranquilo, eso es porque he hecho bien las cosas en otros clubes", cerró Pulido.

