Faitelson destruyó a la Concacaf

David Faitelson es uno de los periodistas más polémicos que tiene el periodismo deportivo de México especializado en futbol, boxeo y NFL. Ha protagonizado largos y duros debates en programas de televisión, y también discusiones por medio de las redes sociales, incluso con los propios aficionados.

En esta oportunidad, Faitelson no hizo la excepción y se animó a opinar sobre la competencia que hay entre México y las demás seleccionas que pertenecen a la Concacaf. ¿Qué postura tiene al respecto? Considera que el Tri no tiene equipos que realmente le hagan frente en los partidos y apuntó directamente contra los directivos.

David Faitelson, periodista de ESPN.

En una entrevista que le concedió a Diario Deportivo Diez, de Honduras, el periodista sostuvo: "Concacaf lo único que significa para México es pobreza y atraso futbolístico; los rivales de México son Brasil, Alemania, España y Argentina, no me lo tomen a mal. México es un país muy grande, tenemos un país enorme, tenemos otra economía, el futbol mexicano es bendecido, pero las formas en las que se administra el futbol de México, siempre es más negocio que futbol“.

¿Alguien acaso duda de que Keylor Navas ha sido el mejor portero en la historia de la Concacaf?

Por favor...¿Cuántos hay ganadores de Copas de Europa con el Real Madrid?

No creo que haya ni espacio para la polémica... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 9, 2020

Asimismo, Faitelson pidió que los televidentes lo comprendan por su manera de ser: "La gente tiene que entender que soy periodista, no soy aficionado, es decir, sí me gusta que mi país gané, ascienda, mejore, pero realmente cuando soy periodista tomo esa mentalidad, nunca me verás festejar un gol de nadie".

No queda ninguna duda de que el periodista de ESPN jamás dejará de lado una discusión. No tirará el balón afuera y opinará, fiel a su estilo, sin pelos en la lengua...

Lee También