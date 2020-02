América disputó un juego enrarecido por el arbitraje, ya que las Águilas debieron haber recibido dos penales a favor, además de tener la posibilidad de disputar todo un tiempo con un hombre de más.

Si bien es cierto que la crema no jugó su mejor partido, Miguel Herrera se refirió al arbitraje como la causa principal por la cual su equipo no logró imponerse en el marcador. En la Concachampions no hay VAR y Jair Marrufo no aplicó el reglamento como se debe.

"Nosotros tendríamos que haber ganado el partido. No nos marcaron dos penales claros; el primero el jugador de ellos tenía la mano arriba y en la otra lo jalan al nuestro. Si le ponían roja al del primer tiempo (por la patada a Ibarguen), se quedaban con un hombre menos. Lo podrían haber fracturado", exclamó en conferencia de prensa.

El Piojo fue contundente: "Es un arbitraje desastroso el de hoy, son malísimos. Si hubiesen sido un poco justos, es un partido para ganarlo tranquilo", concluyó.

¡'PIOJO' EXPLOTÓ!����#LUP Miguel Herrera reventó al silbante Jair Marrufo, del Comunicaciones vs. América:



-"Cuáles conclusiones; debimos ganar"



-"Es el único gringo que pita porque lo tiene la Concacaf; si hubiera sido bueno, pitaba en México" pic.twitter.com/VN7DH5mWLc — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 20, 2020

La vuelta se estará disputando el próximo jueves en el Estadio Azteca con el marcador empatado 1-1.

Lee También