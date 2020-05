José Manuel de la Torre opinó sobre la cancelación del Clausura 2020

Este viernes se confirmó de manera oficial la cancelación del Clasura 2020, con motivo de la incesante pandemia del coronavirus en territorio mexicano. Muchos fueron los personajes del futbol que se expresaron al respecto.

En esta oportunidad, José Manuel de la Torre, entrenador del Toluca, se mostró de acuerdo con la decisión y contó el papel que cumple su club ante la medida impulsada por las mayores autoridades.

El Chepo da indicaciones en el partido entre Chivas y Toluca por el Clausura 2020.

"Ha sido lo más lógico, lo más elocuente. Estamos sujetos a todas las decisiones que se toman, primeramente por parte del gobierno, y después por la FMF. Como club acatamos todas las órdenes, estábamos esperando una definición para saber si comenzabamos a entrenar o no", explicó el Chepo, en diálogo con ESPN.

Por otro lado, el etrenador contó cómo será el futuro de su equipo cuando el el balón vuelva a rodar: "Hoy en día no podemos evaluar a los jugadores. Por más que ellos trabajen en su casa, no es lo mismo que lo hagan en un campo de juego. Cuando se pueda, comenzaremos una pretemporada normal de un mes para no lastimarlos ni que se lesionen".

Así las cosas, Toluca que sumaba 10 unidades en 10 jornadas disputadas del Clausura 2020, ya se enfoca en lo que será un nuevo certamen, aún con fecha incierta de reanudación.

