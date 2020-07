José Saturnino Cardozo reveló el motivo por el que no se retiró en Toluca

No hay dudas de que José "Saturnino" Cardozo es uno de los mayores, o el mayor ídolo que ha pasado por el Deportivo Toluca. El exatacante estuvo allí durante 10 años de su carrera. Su última temporada en la Liga MX anotó 15 goles pero, de todas formas, el paraguayo dejó el club y, a 15 años de aquel hecho, todavía hay gente que no entiende el porqué.

El actual entrenador platicó con 90 Minutos y recordó aquel momento, asegurando que fue un año complicado para el equipo, ya que no lograron entrar a la Liguilla luego de haber hecho temporadas magníficas. Además, en ese año, Saturnino se había lesionado.

"Fue el primer desgarro de mi carrera a los 34 años. Nunca me pude recuperar de esa lesión", señaló. Y agregó: "En ese momento, me querían bajar el 60% de mi sueldo y lo único que yo quería era que me dieran dos años de contrato".

JOSÉ SATURNINO CARDOZO



Goleador y leyenda del Toluca. El paraguayo sonaba en cada mercado como refuerzo de los grandes de Argentina. Finalmente se dió su llegada a San Lorenzo, donde rápidamente se notó que estaba en el ocaso de su carrera y se terminó retirando del fútbol pic.twitter.com/KuBkCB1zlj — San Lorenzo Encuestas ��❤ (@SanLoEncuestas) July 28, 2020

Más adelante, Cardozo reveló que su idea era retirarse en Toluca, sin importar cuanto sea su salario. Sin embargo, la directiva no lo escuchó y tuvo que marcharse a la Argentina, donde se convirtió en jugador de San Lorenzo de Almagro.

"Sabía que tenía un contrato muy importante porque en mi mejor momento gané campeonatos, fui goleador de la liga, rompí récords, tuve la posibilidad de ir a España e Inglaterra. Hasta hoy en día, no sé lo que pasó. Mi idea siempre fue retirarme en Toluca, el dinero quedaba en segundo plano", destacó el ídolo de Los Rojos.

Lee También