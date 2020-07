Josué Martínez, figura y promesa de Monterrey, eligió entre irse a Europa o quedarse en la Liga MX

Actualmente integrando la Selección de México Sub-20, Josué Martínez aún goza de aquel Mundial Sub-17 en el que se coronó subcampeón con el Tri. El mediocampista, al día de la fecha, es una de las perlas más destacadas que Monterrey tiene en las filas de sus Fuerzas Básicas.

En diálogo con el canal de YouTube Jóvenes Futbolistas, el futbolista de La Pandilla habló sobre distintos temas vinculados a la forma en la que arribó a La Pandilla y cómo se fue desenvolviendo allí con el correr de los años. "Me invitaron a jugar un torneo local, donde había visores de Rayados, Tigres... uno se me acercó y me dijo que tenía que ir a entrenar. Tenía 11 años", indicó Josué recordando la forma en la que pasó a ser parte de Rayados.

Describiéndose como un futbolista "técnico" e "inteligente a la hora dar pases", Martínez supo aceptar que, a lo largo de su proceso como formación, tuvo que aprender varias cosas para adaptarse a las exigencias propias del mundo del futbol. "Tuve que aprender a estar corriendo mucho, porque era trotón", afirmó.

La entrevista completa a Martínez:

Recordando las críticas que rondaron sobre los apellidos de algunos futbolistas y colegas suyos -él incluido-, el futbolista de La Pandilla, arremetiendo contra los agresores, disparó: "La gente habla por hablar. Es innecesario lo que dice, no entiendo esa parte de las críticas. Te tienes que acostumbrar a eso. La mentalidad cuenta demasiado, de una crítica te tienes que saber sobreponer".

Afirmando que por lo pronto no hubo ningún acercamiento de algún equipo de Europa en torno a su apellido, el volante aceptó que su idea es saltar al futbol europeo lo antes posible. Optando por continuar con su carrera en el Viejo Continente en caso de presentarse algo, Josué marcó: "Me voy. Es el sueño de todos irse para allá. Si me quedo, me consolido y si hago las cosas bien me voy a Europa sin pensarlo".

