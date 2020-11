Julio César Chávez dijo que no está retirado y lanzó un picante tiro a Nicolás Masseroni

El próximo 21 de noviembre regresas al ring Julio César Chávez Jr frente al Nicolás Masseroni en la podría ser su última presentación en el año en Culiacán, Sinaloa. Y a días del combate el excampeón del mundo dijo que no está retirado y que va a noquear al argentino.

El pasado 25 de septiembre el hijo de la Leyenda del Boxeo no tuvo una grata noche en Tijuana luego de haber caído por puntos en decisión técnica frente a Mario Cazares. Es más, tras el combate dijo que le habían robado la pelea y que debió haber sido descalificado el su rival por los cabezazos.

Tras la derrota daba la sensación que el mexicano no volvía a presentarse en lo que quedaba del año debido a que sufrió un fuerte corte en su ojo. A pesar esto, todo parece estar listo yen el día de hoy habló por primera vez de la pelea que llevará adelante con el argentino.

Sin embargo, sobre su regreso al ringo el Chávez Jr dejó claro que no está retirado. “Aprendí que debo de hacer las cosas bien porque nada más se aprovechan, pero no voy a darle chance. Me he preparado muy fuerte y sé que todo eso puede pasar, pero voy ganar por nocaut, lo voy a noquear rápido para que no exista polémica", expresó el excampeón del mundo según lo informado por Medio Tiempo.

Y agregó: "No me siento acabado, ni mucho menos he pensado en el retiro, siento que aún tengo mucho que dar, con todo el apoyo de mi padre, la gran leyenda del boxeo".

Lee También