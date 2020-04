La feroz autocrítica de Jürgen Damm: "No aproveché las oportunidades que me dio el Tuca"

Jürgen Damm pasó en los últimos tiempos de ser un jugador importante en Tigres a ser relegado a la banca y resistido por la afición. La relación entre la escuadra y el jugador está muy desgastada.

El elemento, de todas formas, tuvo un gesto de grandeza y realizó una fuerte autocrítica para todos los seguidores en charlas con 'Unánimo Deportes': "No le hecho la culpa a nadie, yo no aproveché las oportunidades que me dio Ricardo Ferretti (el entrenador). Esto es para cambiar de aires y tomar otros rumbos. Ahorita estoy mentalizado en cuándo se reanuda el campeonato y terminar de la mejor forma con Tigres".

Además, reveló la razón por la que tomó la decisión de alejarse de Los Felinos: "Soy un agradecido infinito y el mayor tiempo de mi carrera la pasé aquí, tuve contratos buenos y me trataron bien. Decidí esto por mi futuro y regularidad".

Por otra parte, el extremo aclaró que el elenco regio sigue enviando sus sueldos de manera normal, a diferencia de otros clubes de la Liga MX.

El veracruzano podría convertirse en nuevo refuerzo del Atlanta United de la MLS para el próximo verano.

¡Qué fuertes palabras, Jürgen!

