La razón por la que se frenó la venta de Timothée Kolodziejczak de Tigres UANL

El parón de las actividades por la pandemia del coronavirus repercutieron en la economía mundial de manera muy fuerte y hace que muchos países enfrenten una gran crisis. Los clubes de futbol no están exentos de esta situación y también sufren estos meses sin el balón rodando por los importantes sueldos de sus jugadores y trabajadores.

Esto es algo que no sólo sucede en México, sino también en gran parte del mundo. Incluso instituciones de la Ligue One de Francia atraviesan este duro momento y el AS Saint-Étienne es una clara muestra de ésto. Los Verdes tuvieron un impacto muy fuerte en lo económico y lo han hecho saber a través de Tigres UANL.

Es que los europeos tienen la intención de hacer válida la opción de compra por Timothée Kolodziejczak, quien está cedido a préstamo por parte de los Felinos, pero todavía no han podido realizar el pago correspondiente de su ficha por lo anteriormente mencionado.

Miguel Ángel Garza, presidente de los Universitarios, resaltó para Mediotiempo: "Hasta lo que tenemos ahorita, sí, es la intención del club, vamos a ver en estos tiempos como se resuelve el asunto; no se ha pagado. La situación económica le pega a todo mundo, es una situación de estar analizando cada uno de los casos individualmente y sobre eso tomaremos una decisión".

El defensor central de 30 años, quien pasó sin pena ni gloria por la Liga MX, fue prestado con una opción de compra de 4,5 millones de euros por lo que su venta es una gran noticia para Tigres UANL. Por el momento, tendrán que esperar a que el Saint-Éttiene resuelva sus problemas con el dinero.

