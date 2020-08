"Le queda mal el Grupo Orlegi al Atlas": Gustavo Mendoza, exvicepresidente

A pesar del cambio dirigencial y de las fuertes modificaciones en el equipo, el Atlas no logró jamás asentarse en las últimas campañas. No solo que no peleó por el título en ningún momento, sino que tiene el peor Cociente (0.91).

La entrada del Grupo Olegi a la institución auguraba un mejor presente. Sin embargo, tras malos resultados y escándalos de corrupción, la oposición tomó la palabra y criticaron el manejo que se le está dando a Los Zorros.

"La situación del Atlas la veo complicada. Muy triste y desilusionante para toda la afición, ha sido en contra de toda la expectativa que teníamos nosotros. El manejo de Orlegi me da la impresión de que no saben lo que tienen en las manos, ellos adquirieron al equipo pero no se han dado cuenta lo que es la visión del Atlas al tener a la mejor afición de todo México, y la están tirando por la borda", aseguró Gustavo Montoya según Cancha.

Alejandro Irarragorri fue de los más cuestionados (Jam Media).

Con respecto al manejo futbolístico, el exvicepresidente comentó: "Rafa Puente es una persona que no tiene la menor capacidad para manejar un equipo de futbol. Me parece increíble que después del cierre de temporada que tuvo (en el Clausura 2020) lo hayan mantenido tanto tiempo, eso le hizo daño al Atlas".

Los Rojinegros enfrentarán hoy a las 17:00 al Querétaro, por la sexta jornada del Guard1anes 2020 en el Estadio Jalisco. Deben ganar para salir del último lugar de la tabla de posiciones.

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 6 11 2 AMÉRICA AMÉRICA 5 10 3 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 5 10 4 PUMAS UNAM PUMAS 5 9 5 TOLUCA TOLUCA 5 9 6 TIGRES UANL TIGRES 5 8 7 NECAXA NECAXA 6 8 8 QUERÉTARO QUERÉTARO 5 7 9 PUEBLA PUEBLA 5 7 10 GUADALAJARA GUADALAJARA 5 7 11 PACHUCA PACHUCA 5 7 12 MONTERREY MONTERREY 5 6 13 JUÁREZ JUÁREZ 6 6 14 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 5 5 15 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 6 5 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 5 5 17 TIJUANA TIJUANA 5 4 18 ATLAS ATLAS 5 2

