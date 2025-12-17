Es tendencia:
Liga de Quito

Gonzalo Valle brilló en Libertadores y en la Tri y ya tiene una oferta para el 2026

El arquero ecuatoriano Gonzalo Valle podría cambiar de club tras brillar en Liga de Quito hasta que cayó lesionado.

Por Gustavo Dávila

Gonzalo Valle brilló en Libertadores y en la Tri y ya tiene una oferta para el 2026 Foto: Getty

Pese a que no ha jugado por su lesión, el arquero Gonzalo Valle ha sido uno de los mejores jugadores de Liga de Quito en este 2025. El portero se sigue recuperándose pero ya tiene una oferta para el 2026.

Según Zapping Sports, Liga de Quito ya le extendió una oferta de renovación a Gonzalo Valle con una mejora salarial importante. Los ‘albos’ son conscientes que el portero recibirá una millonaria oferta para salir.

Antes de su lesión había rumores de ofertas de México, de Brasil, e incluso de la primera división de Francia. Su salida hubiera dejado a Liga más de tres millones de dólares.

Gonzalo Valle era el arquero con más atajadas en la Copa Libertadores antes de lesionarse para la vuelta contra Palmeiras. Muchos sostienen que con Gonzalo Valle no perdían la serie.

La idea del portero es recuperarse con tiempo suficiente para ser considerado para la Selección de Ecuador. El ex Guayaquil City FC era tomado en cuenta por Beccacece como titular.

Los números de Gonzalo Valle en esta temporada

En toda la temporada con la camiseta de Liga de Quito, Gonzalo Valle llegó a jugar un total de 24 partidos entre todas las competencias. Al portero le marcaron 18 goles, pero pudo dejar su arco en 0 en otros 11 partidos.

Atlético de Madrid compró a un equipo de LigaPro

ver también

¿Llegará Gonzalo Valle al mundial con la Selección de Ecuador?

Gonzalo Valle puede ser convocado por la Selección de Ecuador para el Mundial de 2026, si se recupera previo al Mundial. El portero ya cuenta con la confianza de Beccacece, y si logra rendir tras su regreso y no hay ninguna recaída, el futbolista puede volver a ser citado.

En resumen

  • Liga de Quito extendió una oferta de renovación con mejora salarial al portero Gonzalo Valle.
  • La salida de Valle antes de su lesión se valoraba en más de tres millones de dólares.
  • El exjugador de Guayaquil City FC era considerado titular por el entrenador Sebastián Beccacece.
Gustavo Dávila
