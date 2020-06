Matías Almeyda en Chivas: "El primer partido había 5 mil personas, terminamos a estadios llenos"

Matías Almeyda llegó a Guadalajara con todas las esperanzas puestas en revertir la situación que vivía por aquellos tiempos el equipo. Luego de una sequía de 11 años sin títulos ligueros, el argentino le devolvió la alegría a Chivas, con un juego que además empezó a convocar cada vez a más fanáticos.

A pesar de terminar con cinco títulos, el comienzo no fue sencillo: “Estuvimos seis o siete partidos que no podíamos ganar. Éramos el equipo que más llegaba al arco rival, que más control de juego tenía, que más balones recuperaba y tocaba, pero no ganábamos. Los jugadores estaban convencidos que íbamos por buen camino y había que redoblar la apuesta”, recordó el argentino.

El entrenador relató la diferencia en los estadios entre su primer juego y el último: “La actitud eso no se negociaba y los jugadores demostraron pasión por Chivas. La gente comenzó ir más a la cancha. Yo recuerdo el primer partido que dirigí en Chivas, fue por copa, y había cinco mil espectadores”.

“Terminamos todo un campeonato después a estadio lleno. Ellos mismos llamaron al hincha para que se sintieran identificados. Ellos podían jugar bien, mal o regular, pero la actitud era única”, enfatizó Almeyda en diálogo con Fox Sports.

Por último, contó el secreto del éxito: “El estar en Chivas es estar en la boca de la gente de todos. Por eso cuando hablamos llegamos a la emoción, porque éramos una familia”, sentenció.

