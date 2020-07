Miguel Herrera calentó los ánimos con el preparador físico de Pumas en el clásico Capitalino

¿Qué le pasa al Piojo Herrera?



No sólo no trae el tapabocas como el resto de técnicos, sino que se va contra la banca de Pumas como si no contara la sana distancia.



¿Existirá alguien en @ClubAmerica o en @LigaBBVAMX qué le pueda ayudar a controlar su conducta?