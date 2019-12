Miguel Herrera reveló por qué le dicen Piojo

Miguel Herrera es uno de los entrenadores más importantes de la Liga MX pero quizás muchos no saben el por qué de su apodo más reconocido.

En una entrevista exclusiva con Dinorah Flores, que saldrá por la pantalla de Fox Sports este jueves por la tarde, el timonel de América contó de dónde proviene ese sobrenombre.

¿Por qué le dicen 'el Piojo'?

"Ya me lo ha preguntado toda la gente. Me lo puso la porra del Atlante, no tengo ni idea por qué. Se quedó, se quedó y se quedó. Ya tiene muchísimo porque yo llegué en el 91, pues imagínate", reveló el Piojo.

Entre otras cosas, Herrera también habló de su hermano mellizo que pocos conocen, su comida favorita y demás datos de la infancia.

Una buena oportunidad para conocer más sobre la pesonalidad de una de los técnicos más influyentes de los últimos años en México

