Antonio Mohamed sueña con ser el entrenador de la Selección de México

En estos momentos ni se piensa porque Gerardo Martino está haciendo un labor perfecta al frente de la Selección de México, pero siempre es bueno conocer quiénes están dispuestos a estar en su lugar.

En esta oportunidad, fue justamente Antonio Mohamed quien alzó la mano desde su hogar de Monterrey y se ilusionó con una sorpresa del destino en algún momento de su futuro como profesional.

"VEREMOS SI EL DESTINO ME DEPARA DIRIGIR A LA SELECCIÓN MEXICANA" #LUPenCasa Mohamed aceptó su deseo por hacerse cargo del Tri en algún momento de su carrera https://t.co/qt4yHodSOG pic.twitter.com/00o5lvfZXN — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 13, 2020

"Veremos si el día de mañana el destino me depara dirigir la Selección en algún momento. Y sino, bueno, no se dará. Es lo único que me queda acá por cumplir, en este país maravilloso", reveló el Turco en diálogo con La Última Palabra.

El argentino está en el territorio azteca hace mucho tiempo y ya consiguió una pasión y un cariño por la nación que le entregó la ilusión de estar al frente del seleccionado.

"Tengo 50 años y llegué acá a los 23. A México le debo todo, tengo un respeto y una admiración por este país que le debo todo", cerró Mohamed para Fox Sports.

Lee También