No es ningún secreto que Raúl Jiménez es el mejor futbolista mexicano y que su destacado nivel en la Premier League (la liga más competitiva del mundo) ha sido fundamental para el mejor momento de la historia del Wolverhampton.

Es por eso que si a un delantero que juega en México lo comparan con el surgido en América, verdaderamente lo están elogiando. Eso le ocurrió a Lucas Passerini.

En su primera conferencia de prensa en nuestro país, Passerini se refirió a la comparativa que realizó Ivo Basay, su ex-técnico en Palestino de Chile.

"Se nota que me tiene cariño para compararme. Él confío en mi y me dio la oportunidad. Me ayudó bastante y trato de aprender eso de su carrera futbolística y lo goleador que fue", comentó.

"Son diferentes físicos y cuando no me salían los goles me ayudó mucho y siempre el primero cuesta y me decía que tuviera paciencia. Agradecido. Raúl está en Premier League y yo en Cruz Azul y voy empezando y tratando de hacer mi historia", agregó para no subirse al carro tan rápido.

Mañana, Cruz Azul recibirá a Tigres por la séptima jornada del Clausura. Allí, Passerini podría tener sus primeros minutos con su nuevo equipo.

