"No me alcanzaba ni para los pasajes: Claudio Suárez confesó que Pumas le pagaba 100 pesos a la quincena

A pesar de ser un histórico del futbol mexicano, ex seleccionado nacional, mundialista, dos veces campeón en México y reconocido como el mejor central de la Primera División en los 90, Claudio Suárez confesó haber tenido un inicio muy difícil en su carrera como futbolista, pues cuando recién debutó con Pumas recibía un sueldo de apenas 100 pesos.

En entrevista con el periodista Edgardo Avelar, para su canal de YouTube, el 'Emperador' reveló que el equipo universitario no le brindó mucho apoyo cuando comenzaba su carrera por las canchas desde sus filas, pues siendo ya un jugador del Máximo Circuito le pagaba 100 pesos, de los 'viejos', antes de que entrara en vigor el 'nuevo peso' con la histórica devaluación que en 1993 le quitó tres ceros al anterior.

"No recuerdo cuánto fue, por ahí fueron 100 pesos de los viejos, y prácticamente no me alcanzaba ni para los pasajes, y eso fue cuando ya estaba en el primer equipo; yo me iba a echar mis cascaritas con los equipos amateurs en Texcoco y me pagaban 50 pesos por partido, si me aventaba dos o tres juegos ya tenía 150, ganaba más que en Pumas que me daban 100 pesos quincenales y no me alcanzaba", aceptó Claudio Suárez.

"En Pumas desgraciadamente no recibí ese apoyo al principio, no me dieron Casa Club, con trabajos me dieron la comida, y era lo único, esos 100 pesos no me alcanzaban porque yo aportaba en la casa; yo no sé mi mamá de dónde sacaba dinero para darme para los pasajes", insistió.

Claudio Suárez se fue de Pumas por su bajo sueldo

Para la década de los 90 Claudio Suárez ya se había consolidado como un referente y Campeón con Pumas, además e Mundialista con la Selección mexicana, por lo que para ese entonces ya recibía uno de los mejores sueldos que pagaban los felinos, sin embargo, aceptó que aún así eran muy bajos, por lo que se tuvo que marchar a Chivas que le ofreció un mejor pago.

"Aunque después yo jugué el Mundial del 94, y ya en el 96 que me salí de Pumas ya prácticamente tenía uno de los mejores sueldos que pagaba Pumas, pero la realidad es que la institución pagaba bajos sueldos; si por mí fuera yo me hubiera quedado en Pumas toda la vida, pero llegó la oferta de Chivas y me tuvieron que vender, le fue bien al equipo y a mí me dieron un buen sueldo", recordó el exzaguero que también se coronó con Chivas en el 97.

Su mejor sueldo fue en Tigres

Finalmente, el tres veces mundialista y Campeón de la Confederaciones con el Tri en 1999, dio a conocer que el mejor sueldo de su carrera lo recibió en Tigres, equipo al que llegó en el 2000 como toda una figura, después de 12 años de trayectoria en el futbol mexicano y selección nacional.

"Mi sueldo más grande fue en Tigres, fue donde más gané, pero fue lógico porque ya venía de una trayectoria importante, de Mundiales, estaba en mi apogeo, en mi mejor momento, en Tigres ya fui como figura, no era el joven que apenas iniciaba en Pumas", sentenció.

