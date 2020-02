Fue la gran polémica de la noche. Emanuel Aguilera fue a disputar una pelota con el uruguayo Alejandro Tabó y le dejó la plancha en lo que podría haber sido expulsión para el jugador de América a los 6 minutos. A pesar de recurrir al VAR, el silbante lo dejó en el campo de juego.

Si hay un equipo perjudicado en todo esto es Puebla, que se privó de jugar con un hombre más durante todo el partido por la decisión del árbitro. Lógicamente, después del partido fueron varios los que declararon al respecto. "¿Que están haciendo en el futbol? ¿Qué está pasando, la falta de Aguilera a nada y no hay amarilla? Hay tomas en las que se ve que el balón entró, no sé a quién apelar para el tema de justicia en el futbol", comenzó diciendo Juan Reynoso. Luego, adhirió: "Son situaciones que se repiten. Pensando en voz alta, iba a ser el segundo partido iniciando el juego que América se iba a quedar con 10 jugadores, si no hay personalidad para arbitrar por justicia, pero ojalá que Arturo Brizio revierta la situación", concluyó haciendo referencia a lo sucedido el partido anterior con Jorge Sánchez Ramos.

Sin embargo, no fue la única polémica, sino que La Franja logró marcar un gol, pero con la ayuda del VAR se decidió que el balón no había terminado de entrar en el arco defendido por Ochoa. El otro arquero, Nicolás Vikonis, se explayó al respecto: "Me da la sensación que la pelota pasó la línea y no hay una cámara que esté exacta en la línea y ante esa deficiencia no tenemos algo exacto. Y lo primero que decidió Eduardo fue validar el gol, tal vez tenía que haberse quedado con esa decisión”.

Por último, Osvaldo Martínez fue un poco más a fondo: "El resultado es injusto, el gasto del partido lo hicimos nosotros. Si bien nos faltó contundencia, el VAR nos sacó un gol legítimo. Nosotros vimos el video y la pelota se ve adentro. Lo único que pido que sean justos. Contra Querétaro no nos cobraron un penal clarísimo y hoy nos sacaron un gol. Esperemos que los siguientes partidos el VAR sea a favor nuestro", concluyó. Quedó claro.

