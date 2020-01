Por la segunda fecha del torneo Clausura 2020 de la Liga MX, Tigres no hizo pie en el estadio Azteca y cayó ante un América con muchas bajas por 1-0.

Por esa razón, Ricardo Ferretti no se fue para nada conforme ya que el inicio de su equipo en el campeonato es decepcionante.

En La Última Palabra, programa de Fox Sports, Rubén Rodríguez aniquiló a los Felinos por su presente y por sus actuaciones ante las Águilas en los últimos años.

"Sale Gignac y el equipo es endeble arriba. Lo de Enner (Valencia) es verdaderamente tristísimo y lo de Edu Vargas también, mucho más lamentable", señaló el periodista.

Luego disparó: "Es cierto que Tigres cuando enfrenta al América, perdón y no se vayan a ofender, no les sale nada. Se hacen pequeñitos, se convierten en Felinos pequeñitos".

"No sé por qué. Tienen ocho o diez años de no hacerle un partido bueno al América. Creo que se asustan en el Azteca. Nada más le ganó una Final, pero después no le han ganado nada", sentenció el polémico comentarista.

Lee También